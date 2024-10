CorSport: “La Fiorentina umilia Juric. Firenze si iscrive alla corsa Champions”

La Fiorentina di Palladino ha umiliato la Roma di Juric con una partita brillante, ottenendo la quinta vittoria consecutiva e posizionandosi potenzialmente nella corsa per la Champions League. Al contrario, la Roma sprofonda in una crisi tecnica in una stagione già compromessa. Questo confronto ha evidenziato la differenza tra un programma ben strutturato della Fiorentina e l'improvvisazione confusa della Roma.