CorSport: “Si attende la risposta dell’Augsburg su Vargas prima di mollare”

Non è detto che oggi sia una giornata decisiva per il mercato, ma questo lunedì è un giorno non solo simbolico in cui la squadra di Italiano riprende ad allenarsi dopo il viaggio in Arabia per la Supercoppa, riferimento che indica l’avvicinarsi del campionato e la necessità di dare un rinforzo al più presto al tecnico viola in attacco: a proposito di solleciti e di investimenti più a breve, la Fiorentina prima di mollare eventualmente Ruben Vargas (che non ne avrebbe intenzione) attende una risposta definitiva dall’Augsburg. Risposta ai 6 milioni, più bonus facilmente raggiungibili, offerti per arrivare all’esterno svizzero a fronte degli 8-9 milioni che rimangono al momento l’unica richiesta del club tedesco. Brian Rodriguez e Vargas: due canali che viaggiano in parallelo a distanza di migliaia di chilometri e da cui uscirà un acquisto, meglio se due per provare a dare vivacità all’attacco viola. Intanto la Lazio ha provato a sondare la disponibilità della Fiorentina alla cessione di Ikoné. A maggior ragione sarebbe importante che la Fiorentina chiudesse le operazioni in entrata. Lo riporta il Corriere dello Sport. (L'AUGSBURG HA IRRIGIDITO LA FIORENTINA?)