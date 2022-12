CorSport: “Fiorentina, no a 40 milioni per Amrabat”. Ne servono 50

Il Corriere dello Sport riporta: "Non bastano 40 milioni. Commisso potrebbe far partire Amrabat soltanto con 50"

Muro viola

La Fiorentina fa muro e non intende privarsi del miglior centrocampista del Mondiale in Qatar. Dire no a 40 milioni è una mossa che dimostra quanto la società credi nella permanenza di Amrabat a Firenze. Il Liverpool tornerà alla carica e con lui Tottenham, Barcellona, Siviglia e Atletico preparano l'offerta giusta. Commisso però, non si smuove. Soltanto a 50 milioni potrebbe vacillare, non un soldo di meno.