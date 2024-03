CorSport: “Italiano logorato, adesso riflette. Ecco i nomi sondati da Commisso”

Italiano-Fiorentina, siamo ai titoli di coda. Ha pochi dubbi il Corriere dello Sport che parla di un allenatore logorato dalle continue critiche di una piazza che continua a "storcere il muso" davanti alle sue scelte. L'allenatore viola ha un contratto con la Fiorentina che si rinnova automaticamente in caso di qualificazione alla prossima Champions League o Europa League. Italiano però considera questo aspetto secondario. Alla fine della stagione ci sarà un confronto con la società per capire piani e ambizioni. Il tecnico è cercato dal Napoli che con forza tornerebbe su di lui a giugno. E la Fiorentina? Giusto continuare con lui oppure no? Tempo di riflessioni con Commisso che sta già sondando i vari nomi per la prossima stagione: Sarri, Gilardino, Palladino, Farioli. Saranno mesi duri, non c’è dubbio. Ma a un certo punto servirà chiarezza.