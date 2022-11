CorSport, il retroscena: in estate Jovic piaceva anche al Milan

Adesso ha finalmente ingranato, ma i primi mesi a Firenze di Luka Jovic sono stati complessi e al limite del disastroso. Ora però il serbo ha ritrovato il feeling con la porta e si è scrollato di dosso le polemiche relative alle sue esultanze provocatorie. Come scrive il Corriere dello Sport - Stadio, c'è un retroscena legato al serbo, che ha rischiato di non arrivare mai in maglia viola.