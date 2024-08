Per ricapitolare. La Fiorentina ha da settimane l'accordo sia con il Genoa che con il giocatore, tutto sembra fatto. Poi arriva l'Atalanta che con l'acquisto di Retegui, obbliga il Genoa a trovare prima un sostituto per poi cedere Gudmundsson. Il tempo passa, ma la fiducia della Fiorentina non cambia. Finché, nella testa di Gilardino, qualcosa cambia.