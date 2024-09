CorSport: “Gudmundsson a Bergamo? Dubbi sul suo stato mentale e d’animo”

Nel frattempo, la Fiorentina segue attentamente la situazione, mantenendo un cauto ottimismo sull'assoluzione di Gudmundsson. Il calciatore è stato supportato in Islanda da due membri dello staff del club e dovrebbe rientrare in Italia in serata, dove potrebbe essere convocato per la partita contro l'Atalanta a Bergamo, la sua prima convocazione da quando è passato in viola. Tuttavia, resta da valutare il suo stato mentale, che potrebbe influenzare la decisione dell'allenatore Palladino. Questa settimana potrebbe avere un impatto significativo sulla carriera e sulla vita personale di Gudmundsson. Lo riporta il Corriere dello Sport.