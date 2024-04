CorSport: “Fiorentina, vorrei ma non posso. E giovedì vietato sbagliare”

Il Corriere dello Sport avverte la Fiorentina in vista della Conference League: "Giovedì arriva il Viktoria Plzen nel ritorno dei quarti di Conference League e prove d’appello non saranno concesse"

Non vince più in campionato, la Fiorentina, e ormai sono quasi due mesi perché l’ultimo successo risale al 26 febbraio con quel 2-1 alla Lazio frutto di un’ottima partita giocata nel segno di un “rivoluzionario” 4-1-4-1 che sembrava aver dato nuova linfa. Così non è e riprova ne sia anche ieri, nell’occasione che poteva servire alla squadra viola per portarsi a tre punti dal settimo posto (Lazio e Napoli a quota 49) con una gara da recuperare: invece, l’1-1 di rincorsa e d’affanno contro il Genoa lascia la Fiorentina a cinque lunghezze dalla zona Europa e, soprattutto, con quel senso d’incompiuto e d’affanno che viene dal “farei ma non ci riesco” che dovrà scrollarsi subito di dosso. Giovedì arriva il Viktoria Plzen nel ritorno dei quarti di Conference League e prove d’appello non saranno concesse. Lo riporta il Corriere dello Sport.