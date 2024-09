Il Monza attacca due volte e per due volte fa gol. E' chiaro che qualcosa non funziona e quel qualcosa sembra essere la difesa a tre. Questo modo di difendere non sembra sposarsi con le caratteristiche dei difensore della Fiorentina. Il Monza sfrutta gli spazi lasciati dalla squadra di Palladino e alla fine rischia di trovare tre gol.