CorSport: “Egemonia Viola, Roma non all’altezza , ma l’arbitro…”

Il commento del noto quotidiano dopo quanto accaduto durante Fiorentina-Roma

"Ma al netto di quest’episodio, la Roma ha subito l’egemonia della Fiorentina con una subalternità che è pari al dispendio di energie mentali e fisiche della semifinale di Conference League". L'errore arbitrale viene lasciate alle spalle, perché la Fiorentina ha messo in campo un orgoglio incredibile, vincendo una gara in modo netto e senza alcun tipo di incertezza. Inoltre, il centrocampo viola si è dimostrato di essere davvero uno di quelli più attrezzati del nostro campionato. "La tecnica di Nico Gonzalez e Ikoné, l’ubiquità di Amrabat, unico nel tener palla quando è in condizione, hanno dimostrato quanto solida sia la manovra viola, anche in assenza di attaccanti capaci di sfruttare la gran mole delle occasioni create". Per l'Europa sarà una sfida di nervi, tra Lazio, Roma, Fiorentina e Atalanta"...sperando che almeno negli ultimi centottanta minuti a deciderla non siano gli arbitri".