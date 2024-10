CorSport: “Dopo tante delusioni, la Fiorentina ha giocato con l’anima”

Fonseca ha schierato la stessa formazione per la quarta volta consecutiva, ma la squadra non ha brillato, con poca incisività in attacco. La Fiorentina, seppur senza dominare, ha mostrato miglioramenti, soprattutto grazie a Dodò, che ha ottenuto un rigore, poi parato da Maignan su Kean. Il vantaggio viola è arrivato grazie a un diagonale di Adli contro la sua ex squadra.