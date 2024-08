CorSport: “De Gea? Il sacrificato sarà Terracciano. Christensen non ha mercato”

La Fiorentina sta cercando di ingaggiare un portiere con spiccate doti tecniche e ha in programma nuovi contatti con l'agente di David De Gea , classe 1990.

Per trasferirsi in Toscana, De Gea dovrà accettare una riduzione dell'ingaggio. Se l'operazione dovesse andare a buon fine, Pietro Terracciano potrebbe essere ceduto, poiché è più facile trovare acquirenti per lui rispetto a Oliver Christensen.