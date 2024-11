CorSport: “De Gea fino al 2026, si può. E lo stipendio raddoppia”

Oltre alle doti tecniche, De Gea mostra leadership e qualità inaspettate, come l’assist contro il Verona, e sembra aver trovato una nuova casa a Firenze. Il contratto scade a giugno 2025, ma un rinnovo fino al 2026 appare probabile con la Fiorentina pronta ad esercitare l'opzione, con vantaggi economici importati per il giocatore (guadagnerà il doppio, 2,4 milioni). Dopo la Spagna e l’Inghilterra, questa terza fase della carriera in Italia potrebbe rappresentare la sua ultima tappa, vissuta con entusiasmo e nuove ambizioni.