CorSport: “Commisso-Italiano, oggi l’incontro. Le richieste del tecnico viola”

"Ci sarà oggi l'incontro tra Vincenzo Italiano e Rocco Commisso". Apre così il Corriere dello Sport che si sofferma sul futuro del tecnico viola. Nel viaggio tra Praga e Firenze, sono successe due cose: il chiarimento che ha dato Italiano sulle linee guida del futuro viola che ha in mente e poi la netta affermazione di Rocco Commisso sull’insostituibilità dell’allenatore.Più tardi, ha preso forma l’appuntamento fra i due che dovrebbe verificarsi oggi. Per capire le possibilità di permanenza, Italiano chiederà alla società viola di rinforzare la rosa. Chiamatele garanzie, chiamatele richieste. Di sicuro, è voglia di crescere. Per farlo, Italiano sa che la Fiorentina va migliorata e che ha bisogno di rinforzi. Il nodo è lì. Perché ciò che è successo all’Olimpico e all’Eden Arena brucia maledettamente anche sulla sua pelle.