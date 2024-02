CorSport: “Belotti a Firenze. Il rischio della Roma e la mano di Commisso”

Andrea Belotti ha risvegliato tutta la Fiorentina. I 5 gol della squadra di Italiano nascono da una grande prestazione dell'attaccante viola che, come sottolinea il Corriere dello Sport, arriva a Firenze grazie alla mano tesa di Rocco Commisso sul mercato. Finalmente, a Firenze si vede un centravanti capace di riempire l'area di rigore e di giocare alla perfezione con i compagni. Cosa che al Franchi non si vedeva da due anni. Un pensiero va anche alla Roma, che ha corso un grosso rischio nel cedere Belotti a una diretta concorrente. Così come Immobile, la voglia di convincere Spalletti per l'Europeo è tanta e se continuerà così, Belotti può davvero sognare in grande. E con lui anche Firenze.