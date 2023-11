CorSport: “Attaccanti viola non all’altezza. La partita è stata un classico…”

Tre tiri e un gol della Juventus contro i ventiquattro e gli zero della Fiorentina. La partita è stata un classico del repertorio bianconero ma anche di quello viola. Nel primo tempo la squadra di Italiano aveva il 73 percento di possesso palla e aveva già tirato 12 volte. Un dominio che però è risultato vano. I primi 45 minuti sono finiti con il vantaggio della Juventus e il rammarico del popolo viola, ma nel secondo tempo il canovaccio tattico è rimasto lo stesso. L'assedio viola non ha portato al risultato sperato e la partita è terminata con la vittoria bianconera. Adesso dopo tre sconfitte e zero gol segnati la situazione non è delle migliori, in più se Bonaventura e Nico non segnano è durissima. Ad oggi Beltran e Nzola non risultano all'altezza. Lo riporta il Corriere dello sport