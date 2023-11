Corsia destra: Kayode non basta. Ecco il nome sul taccuino dei viola

La Gazzetta dello Sport riporta oggi un'indiscrezione sul nome che la Fiorentina starebbe monitorando sulla corsia destra da affiancare a Kayode. Si tratta di Emil Holm, terzino destro dell’Atalanta che ha tutte le caratteristiche per essere il profilo giusto per il club viola. Il primo particolare da non trascurare è il fatto che il giocatore conosca bene il nostro campionato, avendo giocato prima allo Spezia e poi all’Atalanta. Inoltre, lo svedese non sta trovando spazio con Gasperini, che in quel ruolo dà fiducia a Zappacosta. Holm era stato accostato anche in passato alla Fiorentina, piace ai dirigenti e lui stesso, dunque, potrebbe voler cambiare aria a causa del poco spazio in maglia Dea. D’altra parte, sui terzini destri la Fiorentina è corta. Adesso è tornato a disposizione Kayode, il quale non potrà comunque essere sottoposto a un tour de force da qui alla fine della stagione, anche per i tanti impegni dei gigliati, mentre gli altri uomini in rosa in quel ruolo sono Dodo che è tornato a correre sul campo ma ha ancora tempi molto lunghi per il recupero definitivo e Niccolò Pierozzi. Su quest’ultimo a gennaio potrebbe essere fatto un ragionamento ancora diverso e non è escluso che vada a giocare in prestito per giocare di più.