Corsi: “Viola da Champions, Baldanzi piace. Castellani-ACF? Lo volevo solo io”

Il vista della sfida di domani, sul Corriere dello Sport - Stadio troviamo un'intervista al patron dell'Empoli Fabrizio Corsi, che paragona la Fiorentina alle top del campionato: "E' forte come Inter e Milan, hanno 4-5 campioni che potrebbero giocare nei principali top campionati europei, in panchina hanno un allenatore molto bravo: credo che abbiano tutti gli ingredienti per provare a competere per un piazzamento in Champions League". Il presidente azzurro elogia anche Fabiano Parisi, che non sentirà la pressione alla prima da ex, e fa i complimenti a Vincenzo Italiano per come lo ha 'forgiato' in questi primi mesi viola.