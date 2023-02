CorSera: Morale basso per Amrabat, il ragazzo è turbato

Anche il Corriere della Sera parla di Sofyan Amrabat e della sua richiesta di essere ceduto nell'ultimo giorno di mercato. Il marocchino viene accostato a Zaniolo e Skriniar, gli altri due "casi" esplosi in casa Roma e Inter e che potrebbero avere strascichi sul prosieguo della stagione. Nell'articolo si sottolinea anche che il Barcellona non potrebbe permettersi, stante la sua grave situazione debitoria, di fare investimenti sul mercato eppure prova ad aggirare gli equilibri finanziari con qualche escamotage.

Amrabat, morale basso

Questo un passaggio dell'articolo: "È basso anche il morale del marocchino Amrabat, una delle stelle del Mondiale. Il Barcellona, svegliandosi con colpevole ritardo, ha presentato un’offerta da 4 milioni per il prestito e 36 per il riscatto. I viola non hanno ceduto, ma il ragazzo è turbato e non è stato convocato per il cruciale quarto di finale di Coppa Italia contro il Torino".