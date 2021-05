CorSera: “Gattuso domenica al Franchi tra due fuochi”

"Gattuso vuole la Champions come rivalsa verso De Laurentiis. Ma ha già dato la sua parola a Commisso"

"Rino Gattuso è il giocatore aggiunto in panchina, a sentirlo sembra che la qualificazione Champions sia una lotta per la vita. Gli interessa raggiungerla, non certo godersela perché il suo destino è segnato: è a 180’ dall’addio, forte di una parola già data a Commisso per la Fiorentina ma anche con il desiderio di rivalsa verso il suo presidente, De Laurentiis, con cui non ha mai stabilito un’intesa. Domenica al Franchi sarà ancor di più tra due fuochi: la penultima finale è proprio contro i viola".