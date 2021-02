Non ce la fa Franck Ribery, nuovi problemi muscolari per il gigliato. Come riportato da il Corriere Fiorentino la presenza del francese è in fortissimo dubbio contro la Sampdoria. Quasi impossibile vederlo in campo. Il tasso tecnico superiore e l’esperienza dei calciatori più esperti come l’ex Bayern è innegabile, ma l’altra faccia della medaglia sono gli acciacchi di chi si porta sulle spalle (e sulle gambe) svariate primavere, 37 per la precisone. La corsa al recupero dopo l’infortunio che lo aveva tenuto fuori con l’Inter si è interrotta ieri, quando il francese ha dovuto nuovamente fermarsi per una contrattura. Complice il rischio di una ricaduta che renderebbe lo stop ancora più lungo nessuno vuole forzare i tempi. Adesso tocca a Prandelli trovare soluzione alternative per dare una solida spalla a Vlahovic.

“La Fiorentina è schiava di Ribery: senza il suo apporto ci incupiamo”