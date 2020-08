Non solo si è accontentato, ma ha rivendicato orgoglioso il risultato ottenuto. E in effetti la Fiorentina post-lockdown targata Rocco Commisso ha recuperato giocatori importanti, fatto punti, subito poco e segnato di più, ma è un calcio sgangherato, a ritmi molto bassi. Molti si aspettavano nel complesso qualcosa di diverso, una musica più travolgente di quella calma della “parte sinistra della classifica”. Iachini ha ridato anima alla Fiorentina, ma basta lo spirito dell’ex mediano per guardare fiduciosi alla prossima annata? Forse con un attaccante da 15 reti la Fiorentina avrebbe potuto puntare a qualcosa di più? E infine, si domanda Montanaro sul Corriere Fiorentino, se l’obiettivo è rimanere a ridosso della zona Europa, non sarebbe meglio farlo con il bel gioco?

