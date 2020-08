Porta girevole: Dragowski può davvero andar via. Terracciano l’unico sicuro

La Nazione affronta anche il tema relativo ai portieri della Fiorentina: l’unico certo di rimanere è Terracciano, che anzi è in odor di rinnovo date le ottime recenti prestazioni (si parla di biennale con ingaggio vicino al mezzo milione). Brancolini avrebbe potuto seguire Bigica, ma la Primavera del Sassuolo, prossima destinazione del tecnico (LEGGI) non rappresenta lo step giusto per la crescita del ragazzo. Dragowski, infine: la sensazione, prosegue il quotidiano, è che non sarà lui a difendere la porta viola nella prossima stagione. Inghilterra e Spagna le mete più gettonate, con l’Espanyol che è tornato alla carica. Una decina di milioni potrebbe bastare, e se a questo si aggiunge che l’agente di Alessio Cragno è stato visto dalle parti di Viale Fanti, allora il dubbio viene spontaneo. Quanto a Lafont, il suo contratto lo lega al Nantes ancora per un anno…