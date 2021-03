Come riportato da il Corriere Fiorentino, un girone fa la Fiorentina aveva iniziato il campionato con maggiore velocità rispetto a quella che sta mantenendo oggi. Lo dicono i numeri del confronto tra le prime cinque giornate dei gironi di andata e ritorno. Nel primo la squadra allenata da Iachini ottenne sette punti, oggi contro le stesse avversarie Prandelli ne ha totalizzati quattro. Un magro bottino. Una brusca frenata in classifica che lascia tutto aperto nelle zone basse della classifica. Le statistiche di Prandelli, quasi un girone dopo il suo arrivo, non sono quelle che la società si aspettava. Troppi inciampi nel percorso gigliato. A Iachini più che i risultati veniva imputata una scarsa qualità della fase offensiva, tuttavia nella nuova gestione non sono migliorati né la media-punti né il gioco.

