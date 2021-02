Stasera sarà una partita delicata con nessun margine di errore in ottica salvezza. Prandelli è stato chiaro in conferenza stampa, la Fiorentina dovrà lottare fino alla fine per ottenere i punti necessari. La classifica richiede la massima attenzione. Come riportato da il Corriere dello Sport, Ribery ancora una volta non è stato convocato. Meglio non rischiarlo anche se il francese ha voluto provare fino alla fine, Franck servirà alla Fiorentina a Udine e nei prossimi tre mesi. Là davanti Prandelli si affiderà ancora a Kouamé in appoggio a Vlahovic per cercare di invertire il magro trend realizzativo che finora ha prodotto una rete di media in 22 turni. Toccherà soprattutto a loro due guidare l’assalto, considerate le precarie condizioni fisiche di Kokorin. Al momento accantonata l’ipotesi Bonaventura seconda punta, l’italiano agirà in mediana al fianco di Amrabat e Pulgar.

