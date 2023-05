Correggere un errore di nove mesi in dieci giorni. Fiorentina, usa l’orgoglio

Il Corriere Fiorentino si sofferma su un aspetto che la Fiorentina deve affrontare e risolvere: l'attenzione. Sul gol della Roma, la difesa viola ha mostrato l'ennesimo grado di disattenzione dopo un lancio lungo. Questo è un lato che, nella finale contro il West Ham, può essere decisivo. Il problema è che (e lo si è visto anche ieri, in più di un’occasione) se non ci si è riusciti in nove mesi, diventa dura correggere un difetto in una decina di giorni. Serve la massima concentrazione, capacità dei campioni. Nella Fiorentina, Dodò a parte, c'è ne sono pochi, soprattutto in difesa, ma questo non deve far scoraggiare. Dentro questa squadra però, c’è anche orgoglio. Si spiega così, il ribaltone finale firmato da Jovic e Ikonè. Un sussulto improvviso. Una scarica di adrenalina da tenersi buona in vista di Praga e che lascia i viola aggrappati alla speranza che l’ottavo posto, se raggiunto, possa valere l’Europa.