Corr. Sport, ancora riposo per Bonaventura? Barak favorito al suo posto

Vincenzo Italiano dovrebbe optare per un turnover massiccio oggi contro il Braga. Infatti il tecnico ex Spezia cambierà diversi nomi nell'11 titolare di stasera. Uno dei big esclusi potrebbe essere Jack Bonaventura. Il numero 5 infatti ha già riposato contro l'Empoli, partendo dalla panchina. Ma Italiano potrebbe tenerlo ancora fuori, visto che il punteggio lo consente, e che Jack va preservato. Il Corriere Dello Sport vede Antonin Barak in vantaggio per il ruolo di mezz'ala destra.