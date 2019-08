Cori contro Ancelotti: possibile ammenda. La simulazione di Mertens…

Carlo Ancelotti ha raccontato, nel post-gara, di aver subito gli insulti e i cori offensivi dei tifosi della Fiorentina assiepati dietro la sua panchina per tutti i 90’. E alla fine era così esasperato che «ho consigliato alla gente di andare a casa». «Mio padre era un grandissimo tifoso viola – ha aggiunto l’allenatore del Napoli – ma purtroppo quelli dietro la mia panchina saranno stati pochi ignoranti».

Ora, bisognerà valutare l’entità di questi insulti rivolti ad Ancelotti, e quali toni e contenuti contenessero. Sarà compito del giudice sportivo, che oggi valuterà il referto degli arbitri, e della Procura federale, che invece visionerà i report degli ispettori e, nel caso, li confronterà con quelli sul tavolo del giudice sportivo. Nessuno si aspetta sanzioni clamorose, comunque. È probabile – scrive La Gazzetta dello Sport – che l’atteggiamento dei tifosi viola venga sanzionato con un’ammenda. Escluso, invece, che la simulazione di Mertens possa divenire oggetto di prova tv e, conseguentemente, subire la squalifica di due giornate prevista dal regolamento. Il gesto dell’attaccante del Napoli è stato ampiamente valutato, sia dal direttore di gara che dal collega al Var. Hanno sbagliato valutazione entrambi, ma in questo caso non conta.

