Sky, ecco cosa ha tratto in inganno Massa e Valeri sul rigore di Mertens

Sky Sport, tramite il proprio sito, ha provato a ricostruire le decisioni arbitrali dubbie di Fiorentina-Napoli:

“Due episodi che hanno fatto arrabbiare Montella: il rigore concesso a Mertens e quello non dato a Ribery. Se nel secondo caso la scelta si giustifica con la trattenuta contemporanea del francese su Hysaj e col fatto che quella di Hysaj termina comunque fuori area, sul rigore per il Napoli invece si consuma il primo corto circuito stagionale. Massa fischia infatti quella che è più che altro una simulazione di Mertens, e il Var Valeri non lo corregge: da una camera bassa intravede evidentemente un tocco di Castrovilli e supporta – sbagliando – la scelta del collega. Le immagini che hanno a disposizione i Var sono le stesse, va ricordato, che trasmettiamo noi, nessuna in più nessuna in meno. “