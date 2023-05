CorFio: “Turnover e vittoria. La Fiorentina allontana i malumori”

"Turnover e vittoria. Il massimo risultato, col minimo sforzo". Commenta così la gara il Corriere Fiorentino che si sofferma sulla gestione della rosa da parte di Italiano. Questa era solo una parentesi tra le due gare di Conference League, ma che permette di mantenere in corsa la Viola per l'ottavo posto. Ecco quindi che Italiano tiene fuori i suoi titolarissimi, per recuperare energie e certezze. Un successo importante, per la Fiorentina, perché le permette di allontanare (almeno fino a giovedì) nuvole, malumori, paure e preoccupazioni. Questo cercava, Italiano, e questo ha ottenuto. Ritrovare un pizzico di serenità.