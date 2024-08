CorFio: “Tentativo viola per Cristante. Kayode, il Brentford offre 20 milioni”

Le ultime 48 ore di trattative si aprono con un impegno che la squadra non può fallire, alla Pancho Arena di Felcsut la Fiorentina dovrà vincere per accedere al girone unico della Conference League. Per il direttore Pradè invece in queste ultime ore ci sono ancora molti nodi da sciogliere. Amrabat e Kayode hanno ricevuto offerte importanti. Il marocchino è il più in bilico dei due, anche se ieri è partito alla volta dell'Ungheria insieme alla squadra. Il Fenerbahce avrebbe già convinto il centrocampista viola ad accettare un contratto di oltre 4 milioni annui, ma non la Fiorentina. Il club viola vorrebbe un'offerta intorno ai 15 milioni, magari grazie all’inserimento di bonus. In quel caso il giocatore partirebbe per la Turchia, anche se nelle ultime ore c'è stato un contatto con l'Atletico Madrid. Con la sua partenza la Fiorentina perderebbe un titolare a un giorno dalla fine del mercato. Detto che molti nomi già seguiti potrebbero tornare d’attualità, come nel caso di Thorstvedt del Sassuolo o Bove della Roma, l’idea che si sta facendo largo è quella di un tentativo per Bryan Cristante, elemento duttile che il tecnico accoglierebbe più che volentieri. Un’operazione tutt’altro che semplice, soprattutto per l’ingaggio del giallorosso che si attesta intorno ai 4 milioni di euro, ma che la Fiorentina potrebbe tener di conto in una chiusura di mercato in cui è impossibile escludere qualsiasi scenario.