CorFio spera: Ikoné, operazione rilancio. A Napoli un lampo come in Coppa Italia

Dopo i lampi iniziali, Ikoné è sceso nelle gerarchie di Italiano. La poca attitudine difensiva ma non solo, il francese ha giocato solo quattro gare dal 1'

L'inizio della sua esperienza in viola aveva lasciato ben sperare, grazie soprattutto a quella mezz'ora in Coppa Italia a Napoli dove mise in mostra il suo talento, velocità e dribbling e regalò a Maleh l'assist del definitivo 2-5. Ma non sempre il buongiorno si vede dal mattino e per Jonathan Ikoné, dopo una partenza perfetta e un impatto positivo che aveva lasciato ben sparare si sono perse le tracce. O almeno, quei primissimi lampi sono rimasti poco più di un'illusione. Il Corriere Fiorentino sottolinea come il francese, pagato 14 milioni più uno di bonus, sembrava destinato ad un ingresso in pianta stabile tra i preferiti di Italiano e invece nei suoi primi tre mesi fiorentini ha trascorso la maggior parte del tempo in panchina.