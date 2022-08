CorFio: Spalletti e… i suoi fratelli, tutti i tecnici bersagliati dal pubblico

Marcello Lippi , da allenatore juventino e quindi da avversario numero uno dello stadio, fu il primo a lamentarsi per i cori contro la madre ("Mia mamma è di Rifredi, quando le raccontai dei cori mi rispose 'o bischero, ero di morto seria io'", raccontò lo stesso Lippi), ma in passato è toccato anche a Guidolin, Gasperini, Mihajlovic ("A Firenze mi danno dello zingaro") finire nel mirino della tribuna del Franchi.

Perfino Carlo Ancelotti, conosciuto in tutto il mondo per la sua umanità e pacatezza, è stato costretto a sottolineare: "Firenze è un ambiente ostile: dopo novanta minuti di insulti ho invitato le persone che me li rivolgevano ad andare a casa, che era ora. Ricevere insulti non fa piacere, purtroppo ci sono tanti ignoranti e dispiace". E dire che l’abbattimento delle barriere in tribuna era nato proprio nel nome del fair play, ma sono proprio gli allenatori toscani i più bersagliati: Sarri, Mazzarri, Allegri e adesso Spalletti.