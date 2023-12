CorFio sicuro: “Nico Gonzalez partirà quasi certamente dalla panchina”

Battere la Roma. Certo, l’impresa sarebbe meno complessa se la Fiorentina ci fosse arrivata fresca e riposata. Invece no. Colpa di quello sciagurato primo tempo col Parma, che ha costretto l’allenatore a spremere giocatori che avrebbe voluto risparmiare. A proposito. La buona notizia sta nella convocazione di Nico Gonzalez, recuperato dal risentimento muscolare e pronto a dare una mano anche se quasi certamente partirà dalla panchina. Sugli esterni quindi sono in tre (Kouame, Ikoné e Sottil) per due maglie. Là davanti poi resta aperto il ballottaggio tra Beltran (inseguito dalla Roma in estate) e Nzola. Di certo ci sarà Bonaventura, così come Arthur e Duncan in mezzo. In difesa sicuri del posto Kayode, Milenkovic e Biraghi, con Ranieri e Quarta in gioco per l’ultima maglia. «La Fiorentina gioca per i nostri stessi obiettivi», ha detto Mourinho. Parole alle quali i viola dovranno rispondere con i fatti. Lo riporta il Corriere Fiorentino.