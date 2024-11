Nel frattempo, l’allenatore Palladino ha recuperato un elemento fondamentale come Cataldi, sebbene non sia certo che parta titolare, e ha osservato progressi significativi di Albert Gudmundsson, che però non sarà ancora disponibile. L’islandese potrebbe rientrare per il big match contro l’Inter, offrendo un’arma in più per il prosieguo del campionato. Lo riporta il Corriere Fiorentino.