CorFio: “Servono rinforzi, ma la società non sente. Fiorentina senz’anima”

Corriere Fiorentino: "Questa squadra avrebbe bisogno di rinforzi come il pane. Ma da questo orecchio la società pare proprio non sentirci"

Solo critiche

Il noto quotidiano sottolinea come tutta la squadra sia da mettere sotto accusa. Nessuno si salva nella giornata di ieri. La Fiorentina ha bisogno di rinforzi, ma la società non sembra voler intervenire. La speranza adesso è che Brekaloarrivi in forma e che Cabral e Jovic si sblocchino al più presto. Nel finale Italiano rivoluzione tutto, mette Nico e Jovic ma nulla cambia. Sconfitta per la Fiorentina, che invece di ritrovarsi sembra sempre più smarrita.