CorFio: “Se fosse per Italiano, Kokorin diventerebbe una risorsa in più”

Il Corriere Fiorentino fa il punto sulla formazione di Italiano e non solo. Fuori Cabral (e forse Jovic), dentro Nzola, Beltran e con un Kokorin che, fosse per l’allenatore, potrebbe restare e diventare una risorsa in più. Intanto, a sfidare Retegui, sarà quasi certamente Nzola. La decisione verrà presa oggi ma se l’ex Spezia (che non è al 100% avendo svolto quasi tutta la preparazione allenandosi da solo) darà la sua disponibilità la scelta cadrà su di lui, supportato da Nico, Bonaventura ed uno tra Sabiri (Ikone è out), Brekalo e Sottil. L’altro nuovo dovrebbe quindi essere Arthur (al suo fianco Mandragora), con Parisi subito in ballottaggio con Biraghi per una maglia a sinistra. Di certo, come un anno fa, ci sarà bisogno di tutti. Dopo Genova infatti, sarà già tempo di pensare al Rapid. Campionato, e coppe. Il viaggio della Fiorentina riparte esattamente da dove si era interrotto 73 giorni fa.