CorFio rincara: “Presunzione, allergia a critiche e poca confidenza col calcio”

Ormai il clima tra la Fiorentina e gli addetti ai lavori è gelido

Redazione VN

Più che dar la caccia a fantasmi esterni, scrive il Corriere Fiorentino, in casa viola farebbero bene a cercare dentro se stessi. Non è certo colpa di chi in questi mesi ha semplicemente provato a sostenere che qualcosa non stesse funzionando se la temperatura è quasi insostenibile. Problemi veri e, alla fine, tirati fuori proprio dall’interno, da un giocatore come Bonaventura nell'analisi post partita.

Scompenso — L'uscita del numero 5 non avrà fatto piacere ad una dirigenza che non ha fatto altro che vantarsi per la cessione di Vlahovic definita, più volte, un capolavoro. Fino ad oggi infatti, il gruppo era sembrato aver assorbito in toto il pensiero della società secondo il quale le critiche sono sempre eccessive se non, molto spesso, totalmente ingiustificate.

Presunzione — Il quotidiano lamenta una supponenza di fondo che spesso accompagna le scelte del club. Sul mercato, ma non solo. L'addio burrascoso del preparatore dei portieri Porracchio. Trattenere chi se ne voleva andare (Zurkowski) ma inserirlo in lista facendo fuori chi, invece, era ben felice di restare (Benassi). Oppure «costringere» uno come Rosati (figura chiave per il gruppo) al ritiro dal calcio, spedendolo nello staff. "Vicende di contorno solo per chi, col calcio e tutte le sue dinamiche, non ha (checché ne pensi) molta confidenza".