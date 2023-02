CorFio: “Riecco i soliti limiti. La Fiorentina perde speranze e ambizioni”

Il Corriere Fiorentino analizza la sconfitta della Fiorentina contro il Bologna. Il Franchi fischia e la squadra di Italiano torna indietro rispetto a quello visto contro Lazio e Torino. Nella serata di ieri sono emersi i soliti limiti che spazzano via le speranze europee, almeno attraverso il campioto. Italiano non cambia molto e cerca di trovare le certezze necessarie. Stupisce l'atteggiamento del Bologna, che nonostante le assenze, gioca una gara propositiva e che si scontra contro una Fiorentina stanca e poco brillante. Se nella gara col Bologna si cercava il terzo indizio (dopo le belle prove con Lazio e Torino) che segnasse la prova definitiva di aver ritrovato la miglior Fiorentina insomma, le risposte non son state positive.