Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, ha vissuto un drammatico malore durante la partita contro l’Inter, accasciandosi al 17’. Trasportato d’urgenza all’ospedale Careggi, il giovane ha ripreso conoscenza al pronto soccorso, anche se è stato posto in coma farmacologico per stabilizzare le condizioni. I primi esami hanno escluso gravi danni cardiologici e neurologici, offrendo un barlume di speranza rispetto ai timori iniziali.

Durante il trasporto in ambulanza, i soccorritori avrebbero utilizzato il defibrillatore a seguito di un arresto temporaneo del cuore. La causa del malore non è ancora chiara, ma si ipotizza una contusione toracica. Bove è ora in terapia intensiva, con massima prudenza, ricordando precedenti tragici come quello di Antonio Puerta.