CorFio: possibile tris di colpi per la Fiorentina. Barak, Bajrami e…

Il Corriere Fiorentino riporta uno scenario particolare di mercato. Secondo il noto quotidiano, Baraksarebbe molto vicino ai viola ma un suo arrivo non escluderebbe altri colpi. Infatti, insieme al ceco potrebbe arrivare anche Bajrami, andando a rafforzare in maniera importante il reparto offensivo. Non è finita, con il passaggio del turno in Conference, potrebbe essere effettuato un investimento in difesa.