CorFio: Pasticcio Franchi, slitta ancora la nuova campagna abbonamenti

Slitta in avanti la presentazione della campagna abbonamenti della Fiorentina, almeno per una settimana. Restano infatti ancora da definire diverse indicazioni sul Franchi e sulle ipotesi di come spostare il settore ospiti all'interno dello stadio visti i lavori prospettati. La certezza è che la risposta non si avrà prima dell'11 luglio, con pazienza annessa. L'estate è già bollente fra comunicati e ricorsi e il club aspetta risposte su vari argomenti, soprattutto sulla capienza totale dell'impianto.