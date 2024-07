CorFio: “Palladino è stato chiaro. Serve un altro titolare per la porta”

Cosa non va? I portieri, prima di tutto. Terracciano ha sulla coscienza il gol di venerdì, Christensen uno dei due di ieri. Non a caso, anche se non è tra le priorità, Palladino vorrebbe un nuovo titolare. Tutta la fase difensiva comunque, e considerando il passaggio alla linea a tre ci può stare, è parsa precaria. Tante, troppe occasioni concesse. Detto poi del centrocampo fantasma (urgono acquisti), da registrare le difficoltà di Sottil nell’interpretare il nuovo ruolo. Non più esterno, ma a supporto della prima punta. Bocciato per il momento, ma non è una sorpresa, l’esperimento Ikonè a tutta fascia. Ieri invece ha fatto il suo esordio Pongracic. Il croato ha personalità e un piede educato ma, anche per la struttura fisica, è parso ancora indietro di condizione.