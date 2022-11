CorFio: “Ogni gennaio ha il suo traditore, ma ora serve un’altra motivazione”

"Il grande traditore individuato per questo gennaio (lo scorso anno avvenne con Vlahovic) con tanto di campagna mediatica alimentata dalle parole ufficiali dello stesso club, vedrà i Mondiali dal divano come tutti noi italiani". Così Ernesto Poesio sulle colonne del Corriere Fiorentino. Il commento si focalizza sul fatto che adesso, per giustificare un'eventuale cessione a gennaio, servirà una motivazione diversa, sempre che arrivino offerte decenti. "Meglio allora provare a ricucire col giocatore e sfruttarne il talento almeno fino a giugno: la difficilissima rincorsa all’Europa che aspetta i viola ha bisogno di qualità. E magari un po’ più di serenità nelle stanze del centro sportivo".