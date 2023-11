Milenkovic punito. Una serata triste, non solo per chi era al Franchi

Poteva essere un piccolo raggio di sole in mezzo a giornate nere, che più nere non si può. Un sorriso, in mezzo a lacrime e dolore. E invece no. Un’altra sconfitta (la terza di fila) che scaraventa la Fiorentina fuori dalla zona che vale l’Europa. Una serata triste. Per chi era al Franchi, per chi non poteva esserci, e per chi è rimasto a casa per scelta. La partita invece è stata quella che tutti si aspettavano e già le scelte dei due allenatori erano una manifestazione d’intenti. Allegri per esempio, lasciando fuori Vlahovic (accolto dal solito, insopportabile «sei uno zingaro», segno che certi «illuminati» non figurano solo tra i gruppi più caldi) e puntando su Keane e Chiesa, ha fatto capire chiaramente di voler attendere, per poi far male in contropiede. Italiano invece, punito Milenkovic con la panchina dopo la serataccia di Roma, si è presentato con una formazione più muscolare del solito. Lo riporta il Corriere Fiorentino.