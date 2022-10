CorFio: “Mica tutti fanno così: anche Inzaghi non parla, ma Marotta sì”

Il Corriere Fiorentino, continuando ad analizzare la scelta della società viola, evidenzia una sostanziale differenza con altri club, tra cui l'Inter. Infatti, la società viola ha ritenuto che la decisone del silenzio di Italiano sia in linea con quelle degli altri club. Sembrerebbe, ma non è così. Infatti, anche Inzaghi ha parlato spesso ai canali ufficiali in questo periodo non semplice all'Inter, visto le voci di una possibile cessione. Nonostante ciò, Marotta si è spesso presentato davanti ai giornalisti a commentare i risultati del club, cosa che la Fiorentina non ha fatto. Pradè o Barone hanno spesso parlato soltanto ai canali ufficiali.