CorFio: “La risposta è “No!”, la Fiorentina non ha fatto il salto di qualità”

"La risposta, almeno per il momento, è «no». La Fiorentina non è ancora pronta al salto di qualità". Analisi secca quella del Corriere Fiorentino, che senza mezze misure, da una risposta alla domanda che ha tormentato l'ambiente viola in questi giorni. La Fiorentina, visto la gara di ieri, non è ancora in grado di lottare per i posti alti della classifica. La squadra di Italiano rimane un ibrido, tra una squadra cinica come a Udine e una sprecona, che non riesce a vincere gare come quella di ieri. Insomma, per intendersi, un mix tra quello che è stata e quello che ancora non è: una squadra da altissima classifica.