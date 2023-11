CorFio: “Italiano voleva un esterno. Berardi, Orsolini, passando per Zaniolo”

L’andazzo infatti è lo stesso della scorsa stagione e non a caso in estate Vincenzo Italiano aveva chiesto rinforzi. Qualche (timido) tentativo per Berardi e Orsolini

Il Corriere Fiorentino, parlando di esterni, riporta la volontà del tecnico della Fiorentina. L’andazzo infatti è lo stesso della scorsa stagione e non a caso in estate Vincenzo Italiano aveva chiesto rinforzi. Qualche (timido) tentativo per Berardi e Orsolini, un sondaggio per Zaniolo, qualche altro all’estero e l’operazione (chiusa sei mesi prima) di Sabiri, ceduto poi senza che avesse nemmeno esordito. Stop. Perché secondo il club, evidentemente, bastava chi già c’era.