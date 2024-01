CorFio: “Immaginatevi se Italiano avesse dovuto fare a meno anche di Nzola”

È rimasto a Firenze per questo, rinunciando alla Coppa d’Africa. Immaginatevi se in questo periodo di piena emergenza Italiano avesse dovuto fare a meno anche di lui. Nzola non brilla e finora ha segnato poco. Eppure all’87’ ha la testa giusta per segnare il rigore del 2-2, assegnato dopo il tocco di mano di Ferreira su un tiro di Beltran. Un gol che ha un peso enorme, che evita la seconda sconfitta consecutiva in campionato e conferma la Fiorentina da sola al quarto posto all’inizio del girone di ritorno. Un punto sopra la Lazio che con prepotenza si è fatta sotto, e due in più del Bologna che non vince da prima di Natale. Erano sette partite che la squadra di Italiano non segnava più di un gol, conferma della grande carenza di uomini e talento. In attacco e non solo. Non manca la voglia di provarci fino alla fine, come dimostrano il palo di Bonaventura al 92’ e la doppia reazione allo svantaggio. Lo riporta il Corriere Fiorentino.