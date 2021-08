Corfio: il Tottenham vuole fare la spesa a Firenze. Pronta una maxi operazione?

L'idea di Paratici è quella di portare a Londra sia Vlahovic che MIlenkovic...

Nikola Milenkovic e Dusan Vlahovic sono oggetto del desiderio di alcuni dei club più importanti d’Europa. Tra questi c’è il Tottenham di Fabio Paratici che, dopo averli a lungo seguiti per la Juventus, ora sarebbe ben felice di portarli a Londra. L’idea del ds, si legge nell’edizione odierna del Corriere Fiorentino, è quella di completare una maxi operazione che tra una cosa e l’altra potrebbe portare nelle casse della Fiorentina oltre 80 milioni di euro . Una valanga di soldi davanti a cui qualsiasi club, in particolare in Italia, farebbe fatica a dire di no.

Per quanto riguarda Vlahovic resta difficile pensare che dopo mesi e mesi di trattative per il rinnovo del contratto, questo possa arrivare oggi. E oltre a questo, gli Spurs avrebbero già fatto arrivare nelle mani dell’agente del serbo una proposta da capogiro. Impossibile da pareggiare per Commisso. Eppure il presidente non ha intenzione di cedere facilmente e, per il suo pupillo, pretende non meno di 70 milioni. Resta da capire insomma se il Tottenham arriverà a certe cifre e, a quel punto, quanto il giocatore premerà per essere ceduto. Diverso il caso Milenkovic, prosegue il giornale. Al difensore già l’anno scorso, fu promessa la cessione in caso di proposta all’altezza. Sfumata l’ipotesi West Ham, potrebbero essere gli Spurs la soluzione giusta. Difficile, quasi impossibile, convincerlo a rinnovare il contratto in scadenza tra un anno anche se in queste ore, i viola, stanno facendo un ultimo tentativo.